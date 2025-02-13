Fransa ve Suudi Arabistan'dan Orta Doğu Mesajı - Son Dakika
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Fransa ve Suudi Arabistan'dan Orta Doğu Mesajı

Bakanlar Gazze ve Lübnan'da ateşkesin korunması ve yapay zeka işbirliği için mutabık kaldı.

13.02.2025 17:48
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Fransa Dışişleri Bakanı Jean Noel Barrot ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alarak Gazze ve Lübnan'da ateşkesin korunmasının önemini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Barrot, başkent Paris'te Suudi mevkidaşı Bin Ferhan ile bir araya geldi.

İki bakan, ülkelerinin yapay zeka alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusundaki istekliliğini dile getirdi, "güvenli ve herkesin hizmetine açık" yapay zekanın teşvik edilmesi konusunda mutabık kaldı.

Gazze'deki durumu da ele alan iki bakan, Filistin'de iki devletli siyasi çözüm ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için ateşkes anlaşmasına uyulmasının önemini vurguladı.

Öte yandan iki bakan, Lübnan'da yeni bir hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladı ve ülkenin istikrarını, güvenliğini ve refahını garanti edecek reformlara tam destek vereceklerini belirtti.

Lübnan'da ateşkesin korunmasının önemini vurgulayan bakanlar, Suriye'de "adil, kapsayıcı ve halkın isteklerine yanıt veren siyasi geçişi desteklemenin" de önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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