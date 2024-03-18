Fransız Çiftçi Sendikası: Hükümet Tarım Krizini Çözemiyor

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Fransa'nın en büyük çiftçi sendikalarından FNSEA Genel Sekreteri Herve Lapie, aylarca süren protestolarının ardından hükümetin tarım krizini çözmek için attığı adımların kendilerine vadedilen tedbirlerin gerisinde kaldığını belirterek, "tarım krizinden çıkma koşullarının sağlanmadığını" söyledi.

France Info'ya konuşan Lapie, FNSEA'nın sunduğu 120 önlemin sadece 62'sinin hükümetle masaya yatırıldığına işaret ederek, bazı sektörlerde adımlar atılsa da bunların yeterli olmadığı mesajını verdi.

Lapie, hükümetin verdiği sözlerle bugüne kadar attığı adımlar arasında "büyük bir boşluk olduğunu" ifade ederek, "tarım krizinden çıkma koşullarının sağlanmadığını" vurguladı.

Traktörleriyle 29 Ocak'ta " Paris'i kuşatma" eylemi başlatan çiftçiler, başkente giriş çıkış güzergahlarını trafiğe kapatmıştı.

Günlerce süren yol kapatma eylemleri, hükümetin 400 milyon avroyu aşan destek paketi ve sektöre yönelik yeni tedbir alacağını duyurmasıyla son bulmuştu.

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler, son dönemde uygulanan tarım politikalarını protesto ediyor.