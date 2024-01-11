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Fransız Muhalefet Partisi, Evsizlerin Ölümüyle İlgili Hükümeti Şikayet Edecek - Son Dakika
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Fransız Muhalefet Partisi, Evsizlerin Ölümüyle İlgili Hükümeti Şikayet Edecek

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, 9 Ocak'ta 2 evsizin soğuk hava nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından eski Başbakan Elisabeth Borne ve mevcut kabinedeki bazı bakanlar hakkında şikayetçi olacaklarını bildirdi. Panot, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin eylemsizliğinin insanları öldürdüğünü belirtti. Fransız muhalif milletvekili, bu olaylardan sorumlu bakanları ve istifa eden Borne'u cumhuriyet başsavcılığına şikayet edeceğini söyledi. Ülkede aşırı soğukların etkisi altında olan Fransa'da, evsizlere barınma imkanı sağlamak istemeyen oteller ve Paris Olimpiyatları için evsizlerin mekanlarının boşaltıldığı iddiaları gündeme gelmişti. Fransa'da yaklaşık 330 bin evsiz olduğu tahmin ediliyor.

Fransız Muhalefet Partisi, Evsizlerin Ölümüyle İlgili Hükümeti Şikayet Edecek
11.01.2024 - 18:09,
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Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, 9 Ocak'ta 2 evsizin soğuk hava nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından eski Başbakan Elisabeth Borne ve mevcut kabinedeki bazı bakanlar hakkında şikayetçi olacaklarını bildirdi.

Panot, X sosyal medya platformundan, "Dünyanın 7. ekonomik gücünde insanlar yine sokakta soğuktan öldü. Hükümetin eylemsizliği (insanları) öldürüyor." açıklamasını yaptı.

Fransız muhalif milletvekili, meclisteki LFI grubunun bu olaylardan sorumlu bakanları ve 8 Ocak'ta istifa eden Borne'u "tehlikedeki bir insana yardım etmediği ve başkasının hayatını tehlikeye attığı" gerekçesiyle cumhuriyet başsavcılığına şikayet edeceğini belirtti. ???????

Aşırı soğukların etkisi altındaki ülkede 9 Ocak'ta Vaucluse bölgesinde sokakta kalan bir kadın battaniyesine sarılı halde ölü bulunmuştu. Aynı gün Paris'in banliyölerinden Boulogne'da da 69 yaşındaki bir evsizin cesedi ulaşılmıştı.

Fransa'da yaklaşan Paris Olimpiyatları öncesi "müşteri akını" bekleyen oteller, evsizlere barınma imkanı sağlamak istemiyor. Barınma sorununu çözmek isteyen hükümet, çoğu bölgede, valiliklerden evsizler için "geçici karşılama merkezleri" oluşturmalarını istiyor.

Bunun yanı sıra yerel yardım dernekleri, evsizlere sağlanan mekanların, Paris Olimpiyatları'nda görev alacak personel için boşaltıldığını belirtiyor.

Evsizlere barınma imkanı sağlanması için çalışan Abbe Pierre Derneğinin geçen yıl yayımlanan raporuna göre, Fransa'da 330 bin civarında evsizin olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
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Elisabeth Borne, Fransa, İnsan Hakları, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransız Muhalefet Partisi, Evsizlerin Ölümüyle İlgili Hükümeti Şikayet Edecek - Son Dakika
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