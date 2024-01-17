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Fransız Muhalif Milletvekilleri Sokakta Çadırda Yattı - Son Dakika
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Fransız Muhalif Milletvekilleri Sokakta Çadırda Yattı

Fransa'da geçen hafta 4 günde 3 evsizin soğukta hayatını kaybetmesinin ardından, ülkedeki evsizlerin durumuna dikkati çekmek isteyen muhalif milletvekilleri sokakta çadırda yattı. Muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, bazı milletvekili meslektaşlarıyla birlikte Paris'teki Solferino kampında uyuyarak evsizlerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Ülkede yaklaşık 300 bin evsiz bulunurken, muhalif milletvekilleri yerel makamlara boş konutlara el koyarak evsizlere tahsis etme çağrısında bulundu.

Fransız Muhalif Milletvekilleri Sokakta Çadırda Yattı
17.01.2024 - 15:45,  Güncelleme: 15:49
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Fransa'da geçen hafta 4 günde 3 evsizin soğukta hayatını kaybetmesinin ardından, ülkedeki evsizlerin durumuna dikkati çekmek isteyen muhalif milletvekilleri sokakta çadırda yattı.

Ülkede muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, dün akşam Fransız televizyona konuk olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkede sokakta ölen evsizler ve reşit olmayan 3 bin evsiz hakkında tek kelime dahi sarf etmediğini belirtti.

Panot, bazı milletvekili meslektaşlarıyla yaklaşık 30 evsiz ailenin yaşadığı Paris'teki Solferino kampında uyuduklarını ifade etti.

Söz konusu evsizlerin kimsenin yaşamadığı boş bir binanın karşısındaki çadırlarda kaldığına dikkati çeken Panot, bu kişilerin çalıştığının altını çizdi.

Panot, evsizler konusundaki mücadelelerinin devam edeceğini vurgulayarak, yerel makamlara acilen boş konutlara el koyarak evsizlere tahsis etmesi çağrısında bulundu.

Soğuk havaların etkili olduğu ülkede, geçen hafta 4 günde 3 evsiz soğukta yaşamını yitirmişti.

Aralarında 3 bin çocuğun da olduğu yaklaşık 300 bin evsizin bulunduğu ülkede, muhalif milletvekilleri, bu duruma dikkati çekmek amacıyla sokakta çadırda kalacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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