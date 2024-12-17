Friedrich: Almanya-Çin İlişkileri Avrupa İçin İstikrar Sağlar

Güncel

BERLİN, 17 Aralık (Xinhua) -- Almanya Federal Meclisi eski Başkan Yardımcısı ve Almanya-Çin Parlamento Grubu Başkanı Hans-Peter Friedrich, Çin Ticaret Odası'nın Berlin'de düzenlenen 2024 yıllık forumunda konuşma yaptı, 5 Aralık 2024.

Friedrich, Almanya ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin sadece iki ülke için değil, tüm Avrupa için istikrar sağlayabileceğini söyledi.

Friedrich, Almanya'daki Çin Ticaret Odası'nın 2024 yıllık forumu sırasında Xinhua'ya verdiği röportajda, "Belirsizlik zamanlarında istikrara ihtiyaç duyarsınız. Çin ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkinin her iki tarafa, Çin'e ve Avrupa'ya istikrar getirebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Çin-Avrupa ilişkilerinin şekillenmesindeki önemli rol oynadığına dikkat çeken Friedrich, Avrupa'nın ekonomi ve siyaset çerçevesinde kilit oyucu olan Almanya'nın Çin-Avrupa ilişkilerine yaklaşımının kritik önemde olduğunu belirtti. (Fotoğraf: Tai Sicong/Xinhua)