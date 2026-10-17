Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı - Son Dakika
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Fuat Oktay'dan Azerbaycan uyarısı: Sahte bayrak operasyonlarına karşı dikkatli olunmalı

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Türkiye ile Azerbaycan arasında yaşandığı iddia edilen gerilimin ardından yaptığı açıklamada; "sahte bayrak" operasyonları ve provokasyonlara karşı teyakkuz çağrısı yaparak iki ülke ilişkilerinde sağduyu ve kardeşlik hukukunun esas alınması gerektiğini vurguladı.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinde son günlerde yaşandığı iddia edilen gerilimin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında “sağduyu ve kardeşlik hukuku” vurgusu yaptı. Türk dünyasının birlik ve beraberliğini hedef alabilecek “sahte bayrak” operasyonları ve provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında son günlerde yaşandığı iddia edilen anlaşmazlıklara dair TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay’dan iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkat çeken anlamlı bir mesaj geldi. Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin “Tek Millet, İki Devlet” şiarıyla müttefiklik temelinde güçlendiğini, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çatısı altında Türk dünyasının bütünleşme sürecinin ilerlediğini belirten Oktay, bu süreçte ayrışmaya yol açabilecek girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret etti.

"FARKLILIKLARIMIZI KARDEŞLİK HUKUKU İÇİNDE ELE ALMALIYIZ"

Ortak paydaların yanı sıra farklı görüşlerin bulunmasının da doğal olduğunu vurgulayan Oktay, asıl önemli olanın bu farklılıkları karşılıklı anlayış ve kardeşlik hukuku çerçevesinde değerlendirebilmek olduğunu ifade etti. Oktay, ortak geleceği zedelemek isteyen girişimlere karşı sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini belirterek, iki ülke arasındaki köklü bağların korunmasının önemine dikkat çekti.

“TÜRK DÜNYASININ GÜÇLENMESİNDEN KİMLER RAHATSIZ?" 

Türk dünyasının güçlenmesinden kimlerin rahatsız olduğu ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bozulmasından kimlerin çıkar sağlayacağı sorularını gündeme getiren Oktay, bu hususların birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirecek bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"SAHTE BAYRAK" OPERASYONLARI VE PROVOKASYONLARA KARŞI...

“Sahte bayrak” operasyonları ve provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Oktay, kardeşliği hedef alan girişimlere karşı teyakkuz çağrısında bulundu.

"BİRLİĞİMİZ GÜCÜMÜZ, KARDEŞLİĞİMİZ TEMİNATIMIZDIR" 

Oktay, mesajını “Birliğimiz gücümüz, kardeşliğimiz teminatımızdır” ifadeleriyle tamamlayarak Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dayanışmanın ve Türk dünyasının ortak geleceğinin korunması gerektiğine dikkat çekti.

"SAHTE BAYRAK" OPERASYONU NEDİR?

Bir devletin, askeri birliğin veya örgütün; kendi yaptığı bir eylemi, saldırıyı ya da provokasyonu hedef gösterdiği başka bir taraf yapmış gibi göstermek amacıyla düzenlediği gizli ve yanıltıcı operasyonlardır. Adını deniz savaşlarında düşmanı gafil avlamak veya suçu başkasına atmak için gemilere sahte ülke bayrakları çekilmesi geleneğinden alan bu yöntem; kamuoyunu yönlendirmek, bir savaşa ya da müdahaleye meşru gerekçe yaratmak veya iki müttefık ülke arasındaki ilişkileri sabote etmek amacıyla kullanılır.

TBMM Dışişleri KomisyonuAzerbaycanFuat OktayPolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Halis demir Halis demir:
    bizim azeri halkıyla sorunumuz yok yönetimiyle yönetenlerle sorunumuz var. 0 0 Yanıtla
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