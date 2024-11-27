G7'den UCM'nin Tutuklama Emrine Şüphe - Son Dakika
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G7'den UCM'nin Tutuklama Emrine Şüphe

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, UCM'nin Netanyahu hakkında çıkardığı tutuklama emrinin uygulanabilirliğini sorguladı.

27.11.2024 02:16
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım'da çıkardığı tutuklama emrinin uygulanabilirliğine dair şüpheleri olduğunu belirtti.

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin dışişleri bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisinin, dönem başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde, başkent Roma'nın güneyinde Anagni ve Fiuggi kasabalarında pazartesi ve dün yaptığı toplantıların ardından ev sahibi Tajani bir basın toplantısı düzenledi.

Tajani, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrini değerlendirerek, "Yasaya saygı göstereceğiz ancak yasanın ne dediğini görmemiz, devletin üst makamlarının garanti altında olup olmadığını ve kararların dışında olup olmadığını ve bu kararların UCM dışındaki ülkeler için geçerli olup olmadığını anlamamız gerekiyor. Yasaları okumamız gerekiyor, birçok hukuki şüphe var ve uygulanabilirliği bana çok teorik geliyor çünkü Netanyahu tutuklanabileceği bir ülkeye asla gitmeyecektir. Bu sadece siyasi bir mesaj olma riski taşıyor ancak G7'nin tutumu açık ve her şeyden önce Hamas ile İsrail'in aynı seviyeye konulamayacağını yineledik." ifadelerini kullandı.

UCM'nin kararına yönelik G7'nin ortak bir tutum alması için çalışan Tajani, "İtalya olarak istediğimiz ortak tutumu bulduk, diğer ülkelerden de olumlu yanıt geldi." dedi.

G7 Dışişleri Bakanları toplantısının dün açıklanan sonuç bildirisinde doğrudan atıf olmasa da uluslararası insancıl hukuka olan bağlılığımızı yineliyoruz ve ilgili yükümlülüklerimize saygı göstereceğiz." ifadeleri yer almıştı.

G7, Ukrayna'ya desteğini yineledi

Rusya-Ukrayna savaşı ve Ukrayna'ya destek konusuna da değinen Tajani, "G7 olarak Ukrayna'yı Rusya ile güçlü bir konumda müzakere edebilecek konuma getirmek için 2025 yılına dair Kiev'e verdiğimiz desteği yineledik." diye konuştu.

Tajani, ayrıca mart ayında Birleşmiş Milletler'in (BM) ilgili kuruluşlarıyla başlattıkları "Gazze için Gıda" girişimi çerçevesinde yarın Brindisi kentindeki lojistik üsten yeni bir uçağın Gazze'ye yönelik insani yardımları Ürdün'ün başkenti Amman'a götüreceğini söyledi.

Tajani, yarınki yardımla 20 ton gıda malzemesi ile 20 ton sağlık malzemelerinin gönderileceğini belirtti.

Kaynak: AA

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