Gabon'da Anayasa Değişikliği Onaylandı - Son Dakika
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Gabon'da Anayasa Değişikliği Onaylandı

Gabon'da 16 Kasım'da yapılan referandum sonuçları, Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandı.

30.11.2024 16:47
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Gabon'da 16 Kasım'da anayasa değişikliği için düzenlenen referandum sonuçları Anayasa Mahkemesince onaylandı.

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamada, 16 Kasım referandumu için belirlenen yasal süre içinde seçim sonuçlarına hiçbir itirazın olmadığı belirtildi.

Referandum sonuçlarının Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandığı belirtilen açıklamada, Gabon halkının yüzde 91,64 ile anayasa değişikliğine evet dediği ve referanduma katılımın yüzde 54,18 olduğu hatırlatıldı.

Ülkede 2025'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimiyle yeni anayasa yürürlüğe girmiş olacak.

Referandumda, Gabonllular, yarı başkanlık sisteminden başkanlık sistemine geçişi, cumhurbaşkanının görev süresinin 5 yıldan 7 yıla çıkarılmasını ve art arda en fazla iki defa aday olabilmesini gibi maddeler için oy verdi.

Ülkedeki muhalefet ise yeni anayasa ile güçler ayrılığı ilkesinin ortadan kalkacağı, cumhurbaşkanının tüm yetkileri kendisinde toplayacağı gerekçesiyle halkı değişikliğe karşı çıkmaya davet etmişti.

Gabon'da darbe

Gabon'da Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'taki cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmış, oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve oy sayımı sürerken internet kısıtlanmıştı.

30 Ağustos'ta ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurmuştu.

"Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" isimli askeri yönetim, 26 Ağustos'taki seçimlerin iptal edildiğini açıklamıştı.

CTRI liderliğine de Cumhuriyet Muhafızları Komutanı General Brice Oligui Nguema'nın getirildiği bildirilmişti.

General Nguema, 4 Eylül'de düzenlenen törenle Anayasa Mahkemesi önünde "geçiş hükümetinin cumhurbaşkanı" sıfatıyla yemin etmişti.

Ali Bongo'ya muhalif isimlerden Raymond Ndong Sima da 7 Eylül'de "geçiş hükümetinin başbakanı" olarak atanmıştı.

Baba Omar Bongo ilk kez 1967'de cumhurbaşkanı seçilmiş, 2009'da hayatını kaybettiğinde koltuğuna oğlu Ali Bongo oturmuştu.

Bongo ailesi, 56 yıldır Gabon'u yönetiyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gabon'da Anayasa Değişikliği Onaylandı - Son Dakika

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