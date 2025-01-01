Galata Köprüsü'nde Filistin'e Destek Yürüyüşü... Bilal Erdoğan: "İnşallah Bu Ümmet Mescid-İ Aksa'yı Özgürleştirecektir"

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(İSTANBUL) Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği Filistin'e destek yürüyüşü Galata Köprüsü'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, "İnşallah bu millet, bu ümmet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecektir Allah'ın izniyle" dedi.

İstanbul'da, yılın ilk gününde Milli İrade Platformu'nun çağrısıyla çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katıldığı Filistin'e destek yürüyüşü yapıldı. Filistin için "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşünde katılımcılar, Ayasofya Camii ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camii'nde sabah namazını kıldılar ardından yürüyüşe geçtiler. Bir grup balıkçı da denizden eyleme destek verdi.

Galata Köprüsü'ne yürüyen kortejde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan da yer aldı.

"Katil İsrail hesap verecek" sloganları

"Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankartın açıldığı yürüyüşte "Kudüs bizimdir" ve "Kudüs işgal altında" yazılı dövizler de taşındı. Sık sık tekbir getirilerek "Katil İsrail hesap verecek" ve "İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları da atıldı.

"Biz önce kendimize güveneceğiz"

Yürüyüşün sonunda konuşan Bilal Erdoğan, "Biz önce kendimize güveneceğiz. Yapabileceğimize inanacağız. İnşallah bu millet, bu ümmet tarihte yaptığı gibi bugün de Mescid-i Aksa'yı özgürleştirecektir Allah'ın izniyle. Buradan, bu muhteşem topluluğun içerisinden, bu Müslüman sabahtan Gazze'ye, Suriye'ye sesleniyorum. Biz buradayız. Sizleri unutmadık, unutmayacağız. Acılarınız, bizim acılarımız. Sevinciniz, bizim sevincimiz. Zaferiniz, inşallah bizim zaferimiz. Hep yanınızdayız. Hep yanınızda olacağız" dedi.

Çok sayıda yol kapatıldı

Öte yandan yürüyüş nedeniyle İstanbul Valiliği'nin kararıyla çok sayıda yol ve ulaşım seferleri trafiğe kapatıldı. Kapanacak yollara park etmiş araçların kaldırılacağı belirtildi. Yürüyüş bitimine kadar Eyüpsultan-Eminönü tramvay hattında Küçükpazar-Eminönü durakları arasında, Kabataş tramvay hattında ise Kabataş-Beyazıt seferleri yapılmayacağı bildirildi.