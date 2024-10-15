Galata Kulesi Pembe Işıkla Aydınlatıldı

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İstanbul'un tarihi simgelerinden Galata Kulesi, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla pembe renkle aydınlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Galata Kulesi'ne pembe kurdele yansıtıldı.

Görüntülere "Erken teşhis hayat kurtarır" yazılarak meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekildi.

Işıklandırmayı gören bazı vatandaşlar ve turistler de fotoğraf çekti.

"Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olan ekim ayında dünyada çeşitli etkinlikler düzenleniyor. "Pembe Kurdele" ise 1993 yılından beri meme kanserinin sembolü olarak kullanılıyor.