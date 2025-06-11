Galataport Jazz 14-15 Haziran'da

Galataport İstanbul tarafından ikincisi düzenlenen Galataport Jazz, 14 ve 15 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Galataport'tan yapılan açıklamaya göre, herkesin katılımına açık ve ücretsiz olacak programda, caz dünyasının önde gelen isimlerinden Benjamin Clementine ve Richard Bona'nın aralarında bulunduğu birçok sanatçı sahne alacak.

Programın 14 Haziran'da açılış konseri, ünlü caz sanatçısı Selen Beytekin tarafından verilecek. Söz yazarı, gitarist ve prodüktör Oscar Jerome ile İngiliz besteci, piyanist, şair ve oyuncu Benjamin Clementine da açılış günü performans sergileyecek.

Galataport Jazz'ın ikinci gününün başlangıcını, Queens College'da caz ustası Sheila Jordan'dan eğitim alıp okulun ilk Türk mezunu olmasıyla tanınan Elif Çağlar yaparken, Britanya caz sahnesinden Emma Smith de konser verecek.

Kapanışta ise bas gitarist ve besteci, aynı zamanda Grammy ödüllü Richard Bona müzikseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Galataport İstanbul Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, şunları kaydetti:

"Dünyanın en güzel noktalarından birinde yer alan Galataport İstanbul'un vizyonu, bölgeyi şehre tekrar entegre etmek ve kapsayıcılık kapsamında herkesin kendinden bir şeyler bulduğu, kimsenin öteki hissetmediği bir alan yaratmak. Bunu, geride bıraktığımız 3,5 senede dünyanın dört bir yanından 45 milyona yakın misafiri ağırlayarak başardığımızı düşünüyoruz. Bir diğer misyonumuz ise milyonlarca misafirimizi sanata maruz bırakmak ve onlara ilham vermek. O nedenle kamusal alanda sanata ciddi yatırım yapıyoruz. En önemli yatırımlarımızdan biri de 14 ve 15 Haziran'da ikincisini gerçekleştirmeye hazırlandığımız Galataport Jazz. Geçtiğimiz yıl Selen Beytekin'in yoğun katkı sağladığı festival, yine Selen'in katılımı ve Doğuş Entertainment organizasyonuyla müzikseverlere çok kuvvetli bir program sunuyor. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olmasını da çok önemsiyoruz."

Caz sanatçısı Selen Beytekin ise "Caz ve İstanbul Boğazı'nı ortak noktada birleştiren, kültürleri bir araya getiren karakteri ile Galataport İstanbul'da, bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Galataport Jazz ile yeniden bu zenginliği yaşayacağımız rengarenk dünyamızı beraber yaratacağız. Katılımcıların uluslararası nitelikte dinleyeceği ücretsiz konserler, yaratıcı etkinlikler ve müziğin birleştiriciliğiyle iç içe olacağımız festival 14 ve 15 Haziran'da bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ilişkin detaylara, Galataport İstanbul'un web sitesi "galataport.com" adresinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.