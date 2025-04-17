Gannuşi İçin Uluslararası Çağrı - Son Dakika
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Gannuşi İçin Uluslararası Çağrı

66 siyasetçi ve akademisyen, Gannuşi'nin serbest bırakılması için ortak bildiri imzaladı.

17.04.2025 17:24
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Dünya genelinde 66 siyasetçi ve akademisyen, Tunus'ta eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin (83), gözaltına alınmasının ikinci yıldönümünde serbest bırakılması çağrısında bulundu.

"Uluslararası Gannuşi'yi Destekleme Komitesi"nden 66 isim, Gannuşi'nin tutuklanmasının ikinci yıl dönümü dolayısıyla ortak bir bildiri imzaladı.

Bildiriye imza atanlar arasında, Tunus'un eski Cumhurbaşkanı Muhammed el-Munsif el-Merzuki, Bosna-Hersek'in eski Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Haris Silajdzic ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı.

Bildiride, Gannuşi hakkında art arda 15'ten fazla dava açıldığı, "peş peşe verilen haksız mahkumiyet kararlarının sonucu 5 Şubat 2025 tarihinde 22 yıl hapis cezası öngören hüküm verildiği" hatırlatıldı.

Gannuşi ve tüm siyasi tutuklulara yönelik "haksız yargı kararlarının" kınandığı bildiride, söz konusu kararlar, "adalet ilkeleri ve yargı bağımsızlığının ciddi bir ihlali" olarak nitelendirildi.

Raşid el-Gannuşi'nin yaşına ve Arap dünyasında öne çıkan ılımlı düşünce ve diyalog savunucularından biri olarak sahip olduğu entelektüel ve siyasi konumuna saygı gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığı bildiride, Nahda liderinin "derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması" çağrısı yinelendi.

Bildiride, Tunus'taki tüm düşünce suçlularının serbest bırakılması ve yargının, muhalifleri cezalandırmak amacıyla bir araç olarak kullanılmasının durdurulması talep edilirken, "adil yargılanma için en temel şartların eksik olduğu bir ortamda" bu uygulamaların sona erdirilmesi gerektiğini vurgulandı

Tunuslu yetkililerinden "Uluslararası Gannuşi'yi Destekleme Heyeti" tarafından yayınlanan bildiriyle ilgili henüz herhangi bir açıklamada yapılmadı.

Dünya çapında siyasi ve akademik şahsiyetler 17 Nisan 2024'te, Gannuşi'nin tutuklanmasının birinci yıldönümünde Uluslararası Gannuşi Destek Komitesi'ni kurmuştu.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan 2023'te evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti.

Karar uluslararası camiada tepkiyle karşılanmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Said, yaptığı açıklamalarda, ülkesindeki yargı sisteminin bağımsız olduğunu ve yargının işleyişine müdahale etmediğini belirtirken, ülkedeki muhalefet, Said'i yargıyı, kendisine muhalif olanları ve olağanüstü uygulamalarına karşı çıkanları hedef almak için kullanmakla suçluyor.

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Kaynak: AA

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