Gannuşi'nin Hapis Cezası Tartışmalı - Son Dakika
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Gannuşi'nin Hapis Cezası Tartışmalı

Savunma ekibi, Gannuşi'nin masum olduğunu ve yurt dışından finansman almadığını belirtti.

24.09.2024 21:17
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Tunus'ta eski Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi'nin savunma ekibi, yurt dışından para aldığının kanıtlanmadığına dikkati çekerek Gannuşi'nin dış finansman davasında masum olduğunu ve haksız yere hapis cezasına çarptırıldığını vurguladı.

Temyiz Mahkemesinin hakkında verilen 3 yıl hapis cezasını onadığı Gannuşi'nin savunma ekibi, yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gannuşi'nin yargılandığı davada şahsi veya Nahda lideri sıfatıyla herhangi bir yabancı fon aldığının kanıtlanmadığına dikkati çekildi.

Gannuşi'nin herhangi bir reklam veya benzeri sözleşme yapmadığı, kendisi veya Nahda adına bunu yapması için de kimseyi görevlendirmediği kaydedildi.

Temyiz Mahkemesinin, dosya içeriğini ele alma konusundaki yetersizliğine işaret edilen açıklamada, mahkemenin "henüz hazır olmayan dosya için aceleci davranarak haksız yere verdiği kararın kınandığı" ve savunmanın gözden geçirilmesi ve hazırlık için erteleme talep edildiği belirtildi.

Nahda Hareketi ile Tunus'un Kalbi Partisi hakkında, 2019 yılındaki seçim kampanyası sırasında "dış fon ve lobi hizmeti almak" suçlamasıyla Temmuz 2021'de dava açılmıştı.

"Devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta "muhalefeti sindirmeyi amaçladığı" iddia edilen ve 11 Şubat 2023'te başlayan gözaltı operasyonlarıyla onlarca siyasetçi, gazeteci, aktivist, hakim ve iş insanı "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Bir toplantıdaki sözleri nedeniyle "halkı iç savaşa yönlendirmek" suçlamasıyla 17 Nisan 2023'te evine baskın yapılarak gözaltına alınan Nahda lideri Raşid el-Gannuşi hakkında da tutuklama kararı verilmişti. Kararın ardından ulusal ve uluslararası tepkiler gelmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise ülkede bazı siyasilerin, "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Meclis Başkanı, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Masum, Tunus, Son Dakika

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