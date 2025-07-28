Gasp Şüphelileri Tutuklandı

Esenyurt'ta bir kişinin önünü keserek, kol saatini ve cüzdanını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güven timleri, 27 Temmuz'da, Güzelyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bir kişinin çanta ve kol saatinin gasbedilmesi üzerine harekete geçti.
Mağdur R.G'nin (18) işe giderken, tanımadığı 2 kişi tarafından yolunun kesildiği ve yanındaki eşyasının alındığı tespit edildi.
Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen yaşı küçük U.K. (16) ve M.İ.A'yı (15) gözaltına aldı.
Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda mağdura ait kol saati ve cüzdan ele geçirildi.
Zanlıların yanında bulunan dizüstü bilgisayarın da aynı gün Beylikdüzü'ndeki bir iş yerinden çalındığı tespit edildi.
İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "gasp" ve "açıktan hırsızlık" suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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