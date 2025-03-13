Gazete Duvar'a Dayanışma Mesajı - Son Dakika
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Gazete Duvar'a Dayanışma Mesajı

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kapanan Gazete Duvar'a dayanışma mesajı yayınladı.

13.03.2025 17:47
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(TBMM) - TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, kapanma kararı alan Gazete Duvar'la dayanışma mesajı yayınladı. Karaca, "Duvar; bıraktığı mirasla, hepimizin buluştuğu o odaya, o ideal mesafeye ve o özgür iradeye olan inancımızı tazeleyen bir sembol olarak yaşamaya devam edecektir" dedi.

Gazete Duvar, ekonomik gerekçelerle dün kapanma kararı almıştı. TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca da sosyal medya hesabından kapanma kararı alan Gazete Duvar'la dayanışma mesajı yayınladı.

Karaca'nın yaptığı paylaşım şöyle:

"Gazete Duvar, medyanın en çetin sınavlarını verdiği yıllarda, ilkeli gazeteciliğin simgesi olarak doğdu. 'Duvara yazanlar' tek taraflı bir güç odağının sözcüsü olmayı reddetti; iktidar ya da muhalefet arasında kalmadan, halkın haber alma hakkını en temel değer olarak benimsedi. Editöryal bağımsızlığa verdiği önemle, gazeteciliğin ruhunu korumayı başardı; her haberinde, tarafsızlık ve etik ilkelerle yoğrulmuş bir duruş sergiledi.

Google algoritmalarının acımasız oyunlarına rağmen, gelir kayıpları ve ekonomik dalgalanmaların etkisini belli oranda aşmayı başaran Duvar, gazeteciliğin temel değerlerine olan inancını hiçbir zaman yitirmedi. Ancak, modern medyanın acımasız rekabeti ve ekonomik baskılar, Duvar'ın uzun süren mücadelesine maalesef son verdi.

Gazete Duvar en son 12 Mart 2025'te bağımsız ve ilkeli gazeteciliğin ne denli kırılgan olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Bırakılan bu miras, dev bir deneyimi simgeliyor. Çünkü Duvar; etik, dürüstlük, meslek ilkeleri ve sevgisiyle dolu…

Duvar; medyanın gücünü, her türlü siyasi ve ekonomik baskıya rağmen, halkın haber alma hakkını savunmada ve kamuoyunu aydınlatmada gösterdiği cesaretle hafızalarımızda yerini aldı. Bu miras, gelecekte gazetecilik ilkelerine bağlı, daha güçlü ve bağımsız medya organlarının filizlenmesine ilham verecektir. Duvar; bıraktığı mirasla, hepimizin buluştuğu o odaya, o ideal mesafeye ve o özgür iradeye olan inancımızı tazeleyen bir sembol olarak yaşamaya devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Gülizar Biçer Karaca, Kültür Sanat, Politika, Ekonomi, Güncel, Kültür, Medya, Son Dakika

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