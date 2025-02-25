Gazeteci Ahmet Sever Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Gazeteci Ahmet Sever Hayatını Kaybetti

Abdullah Gül'ün eski basın danışmanı Ahmet Sever, 65 yaşında kalp krizi nedeniyle vefat etti.

25.02.2025 00:39
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(ANKARA) - Gazeteci Ahmet Sever, İstanbul'un Cihangir semtindeki evinde 65 yaşında hayatını kaybetti. Sever'in kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde basın danışmanlığını yapan Sever, son olarak T24'te köşe yazıyordu.

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı, T24 yazarı gazeteci Ahmet Sever, İstanbul Cihangir'deki evinde hayatını kaybetti. Sever'in kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ahmet Sever kimdir?

1960 yılında Konya'da dünyaya gelen Ahmet Sever, eğitimini Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı. Kariyerine uluslararası medya alanında adım atan Sever, 1983-1998 yılları arasında Milliyet gazetesinin Brüksel muhabiri ve temsilcisi olarak görev yaptı. Bu süre zarfında, BBC Köln ve Almanya'nın Sesi radyolarında da çalıştı, ayrıca ünlü gazeteci Mehmet Ali Birand'ın 32. Gün ekibinde yer aldı.

1998 yılında Türkiye'ye dönen Sever, Milliyet gazetesi ve CNN Türk'te haber müdürlüğü yaptı. Avrupa Birliği konusundaki uzmanlığını, CNN Türk ve TRT'de hazırladığı programlarla pekiştirdi. Bu dönemde, Avrupa Birliği ilişkileri konusunda danışmanlık da yaptı.

2003 yılı Ocak ayında, Abdullah Gül'ün Başbakan olduğu dönemde, basın ve iletişim başdanışmanlığı görevini üstlendi. 2004-2007 yılları arasında ise Abdullah Gül'e bağlı Avrupa Birliği İletişim Grubu Başkanlığı görevini sürdürdü. Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde de basın danışmanlığını yapan Sever, 2016 yılından beri T24'te köşe yazıyordu.

Kaynak: ANKA

Abdullah Gül, Ahmet Sever, Kalp Krizi, Cihangir, İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazeteci Ahmet Sever Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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