Haber: Edda SÖNMEZ/ Mehmet OFLAZ
(İSTANBUL) Sulh Ceza Hakimliği, 12 yıl önceki Gezi eylemleri gerekçe gösterilerek "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında ev hapsi kararı verdi.
Saymaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Saymaz, savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından 10. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Saymaz için, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi. Hakimlik sevk talebine uydu ve ev hapsi kararı verdi.
Saymaz'ın adliye işlemleri sırasında meslektaşları, yakınları gelişmeleri yakından takip etti. Bariyerlerle kuşatılmış İstanbul Adliyesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri dikkat çekti.
(SON)
Son Dakika › Güncel › Gazeteci İsmail Saymaz'a Ev Hapsi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?