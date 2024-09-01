(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı Hayatını Kaybetti

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı'nın vefatı duyuruldu. Kıratlı, uzun yıllar TRT'de görev yapmış ve Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biriydi.

01.09.2024 17:36
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(ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili duayen gazeteci Savaş Kıratlı, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara'nın kıdemli gazetecilerinden eski TRT Haber Dairesi Başkanı Savaş Kıratlı, 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kıratlı, bir süre önce koah rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Kıratlı, tedavi sırasında başgösteren çoklu organ yetmezliği nedeniyle 30 Ağustos Cuma günü yoğun bakıma alındı. Kıratlı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün öğleden sonra hayatını kaybetti. Gazeteciler Cemiyeti, Kıratlı'nın vefatını üyelerine şu mesajla duyurdu:

"Değerli büyüğümüz, Cemiyetimiz Başkan Vekili, duayen gazeteci Savaş Kıratlı'yı kaybettik. Acımız büyüktür. Ailesine, camiamıza başsağlığı diliyoruz. Cemiyetimizdeki tören ve cenaze töreni bilahare duyurulacaktır. Başımız sağ olsun."

Savaş Kıratlı kimdir?

Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra, TRT Haber Dairesi ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlıklarında haber müdürü, başkan yardımcısı ve başkan olarak görev yaptı. TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanı iken 1996 yılında emekliye ayrıldı.

1967 yılından bu yana Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Savaş Kıratlı, bu süre içinde Yönetim Kurulu'nda Mali Sekreter, Genel Sekreter, Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Basın Şeref Kartı sahibi olan Savaş Kıratlı evli, bir çocuk ve bir torun sahibiydi.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Ankara, Trt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: (ANKARA) - Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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