Gazetecilerden Suç Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazetecilerden Suç Duyurusu

Yavuz Oğhan, Nevşin Mengü ve Barış Pehlivan, basın danışmanı hakkında suç duyurusunda bulundu.

20.05.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Gazeteciler Yavuz Oğhan, Nevşin Mengü ve Barış Pehlivan, Akşam gazetesinin Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı, Medya A.Ş. Başkanı Murat Ongun'un finanse ettiğine ilişkin haber ve paylaşımlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gazeteciler Yavuz Oğhan, Nevşin Mengü ve Barış Pehlivan, Akşam gazetesinde yer alan haklarındaki "İBB'yle para trafiği" iddiasına yönelik suç duyurusunda bulundu.

Avukatları Hüseyin Ersöz aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, yasadışı yollarla ele geçirildiği düşünülen HTS/Baz İstasyonu verileri üzerinden, gerçek dışı ve manipülatif bilgileri yayan kişilerin kimliklerinin tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılması talep edildi.

Avukat Ersöz'ün suç duyurusu dilekçesinde özetle şunlar yer aldı:

"Müvekkillerimiz Nevşin Mengü, Barış Pehlivan ve Yavuz Oğhan, Türkiye'de geniş kitlelerce takip edilen ve bağımsız/tarafsız yayıncılık anlayışlarıyla tanınan gazetecilerdir. Öyle ki 'Kamunun Gözü Kulağı Olma' işlevini yerine getirerek önemli konuları haberleştirmekte ve kamuoyunun yakından takip ettiği basın mensupları olarak tarafsız ve objektif şekilde mesleki faaliyetlerini sürdürmektedirler. Ancak zaman zaman özellikle anonim sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla hedef haline getirdikleri de olmaktadır. Bu durum özellikle son 2 aydır yoğunluk kazanmış, başta 'trol' olarak nitelendirilen anonim sosyal medya hesapları gelmek üzere hedef gösterildikleri birçok olay yaşanmıştır. Hedef gösterilen Müvekkillerimize ait kişisel veriler (HTS ve Baz İstasyonu Verileri), 18 Mayıs 2025 tarihinde 'spekülatif ve gerçeği yansıtmayan bilgiler eşliğinde' ve 'dezenformasyon amaçlı' kamuoyuna servis edilmiştir. Öyle ki, 18 Mayıs 2025 tarihinde 'aksam.com.tr' adlı internet haber sitesinde ve Akşam gazetesinin yazılı baskısında 'İmamoğlu Medya A.Ş.!' başlığıyla 'imzasız' bir haber de yayınlanmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen birçok soruşturmada kısıtlama kararı bulunduğu göz önüne alındığında, 'bu HTS bilgilerinin doğru olup olmadığı' ve 'gerçekse, ne şekilde ulaşıldığı' bilinmemekte, ilgili haber ve paylaşımların suç teşkil ettiğine ise şüphe bulunmamaktadır. Kaldı ki söz konusu bilgilerin nasıl ve kim tarafından temin edildiği, ne şekilde Akşam gazetesine ve sosyal medyadaki anonim hesaplara ('İstanbul Takipte - @IstTakipte' isimli X Kullanıcısı, 'Abese İrca - @Abese_irca' isimli X Kullanıcısı) ulaştırıldığı da tespit edilememiştir. Bu hususun tespiti için gerekli araştırmanın yapılması gerekmektedir."

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pehlivan, Nevşin Mengü, Yavuz Oğhan, İstanbul, Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazetecilerden Suç Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferi iptal oldu Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
İki dev banka birleşti Tarihin en büyük satın alımlarından biri İki dev banka birleşti! Tarihin en büyük satın alımlarından biri
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi Depremde yüzeyin yarılma anı ilk kez görüntülendi
Acun Ilıcalı’ya Emre Belözoğlu’ndan kötü haber Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras Dondurucudan çıkan cesetle ilgili aileden kan donduran iddialar: Muskacı kadın, kayıp çanta ve miras
Galatasaray’ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Galatasaray’ın Almanya’daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı Galatasaray'ın Almanya'daki şampiyonluk kutlamalarında olay: 33 polis yaralı

11:36
Bahçeli’nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt
11:30
İspanya’da mobil şebekeler çöktü
İspanya'da mobil şebekeler çöktü
10:40
Görüntü Türkiye’den Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
Görüntü Türkiye'den! Hastalıktan ve kuduzdan ölen köpeklerin mezarlarını açmaya kalktılar
09:50
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’a tepki yağıyor
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor
08:12
İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonu: 22 gözaltı
17:39
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
Trump ile Putin telefonda ateşkesi görüştü
17:34
Kanser teşhisi konulan Joe Biden’dan ilk mesaj
Kanser teşhisi konulan Joe Biden'dan ilk mesaj
17:25
Deprem sonrası ülkesine gitmişti Tanzanyalı Ramazan geri döndü
Deprem sonrası ülkesine gitmişti! Tanzanyalı Ramazan geri döndü
17:17
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
Seda Bakan ekran görüntüsüyle ifşa etmişti, suç duyurusunda bulunacak
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2025 12:33:17. #7.13#
SON DAKİKA: Gazetecilerden Suç Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.