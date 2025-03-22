Gazetecilere Yönelik Saldırılara Tepki

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma ve gözaltılar sonrasında başlayan protestoları izleyen gazetecilerin hedef alındığını belirterek, "Gazetecilerin görevlerini yerine getirmeleri engellenmemeli, aksine bu süreçte güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır. Emniyet güçlerinin de gazetecilere yönelik bu tür saldırılara son vermesi büyük önem taşımaktadır" açıklamasını yaptı.

ÇGD, İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik soruşturma ve gözaltılar sonrasın başlayan protestoları izleyen gazetecilerin hedef alınmasına ilişkin açıklama yaptı. ÇGD'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma ve gözaltılar sonrası başlayan protestoları izleyen gazeteciler, zaman zaman polis, bazen de vatandaşlar tarafından hedef alınmaktadır. Polisin, gazetecileri kasten hedef alarak gaz ve kapsül mermilerle yaralanmalarına neden olduğu, ayrıca ekipmanlarına zarar vererek haber takibini engellemeye çalıştığı görülmüştür. Bunun yanı sıra, bazı vatandaşlar, kurumlara yönelik tepkilerini sahada görev yapan emekçi meslektaşlarımıza yönlendirmeye çalışmaktadır. Gazetecilerin görevlerini yerine getirmeleri engellenmemeli, aksine bu süreçte güvenliklerini sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır. Emniyet güçlerinin de gazetecilere yönelik bu tür saldırılara son vermesi büyük önem taşımaktadır. Meslektaşlarımıza yönelik tüm saldırıları kınıyoruz."