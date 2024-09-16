Gazi Kapan Sayıştay Daire Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Gazi Kapan Sayıştay Daire Başkanı Seçildi

Sayıştay Genel Kurulu, Gazi Kapan'ı Daire Başkanlığına seçti. Kapan, deneyimli bir bürokrat.

16.09.2024 16:48
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Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında, 1. Daire Üyesi Gazi Kapan, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

Sayıştaydan yapılan açıklamaya göre, Daire Başkanlığına seçilen Kapan, 2 Şubat 1969'da Elazığ'da doğdu.

Kapan, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1989'da mezun oldu. 2004'te Milli Güvenlik Akademisini bitiren Kapan, 1990-1996 yıllarında Maliye Bakanlığında Milli Emlak Kontrolörü, 1996-1997 yıllarında Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı Vekilliği, 1997-2001 yıllarında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörlüğü, 2001-2004 yıllarında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı, 2004-2009 yıllarında Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2009'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlük görevine vekaleten atanan Kapan, 2011'de TBMM Genel Kurulunca Sayıştay üyeliğine seçildi.

Kapan, evli ve iki çocuk babası.

Kaynak: AA

Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Politika, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazi Kapan Sayıştay Daire Başkanı Seçildi - Son Dakika

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