Gaziantep 2\'nci OSB\'deki pamuk fabrikası yangınına 40 personelle müdahale ediliyor

GAZİANTEP'te pamuk fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Kentte, 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren pamuk fabrikasında, öğle saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikanın iç kısmında çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatan ekipler, 40 personel ve 15 araçla yangına müdahale ediyor.

Öte yandan, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.