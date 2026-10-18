Gaziantep 2. OSB'de iplik fabrikasındaki yangın yaklaşık 8 saatte söndürüldü

Gaziantep 2. OSB'de iplik fabrikasındaki yangın yaklaşık 8 saatte söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep 2. OSB'deki iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye 66 itfaiye personeli ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi, yangın ekiplerin yaklaşık 8 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) iplik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Gaziantep 2. OSB'de bulunan iplik fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye araçları, 66 itfaiye personeli ve 112 Acil Sağlık sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 8 saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?