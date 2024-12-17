Gaziantep, Çinli Turistlere Tanıtıldı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tarihi, doğal ve kültürel cazibe unsurlarıyla Gaziantep'in turizm potansiyelini Çinli tur operatörlerine anlattı.

Şahin, Pekin Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin düzenlediği etkinlikte, 20'ye yakın seyahat acentesi temsilcisiyle bir araya geldi.

Burada turizm destinasyonu olarak Gaziantep'i tanıtan sunum yapan Şahin, şehrin tarihi, doğal ve kültürel cazibe unsurlarına işaret ederek Çinli konukları Gaziantep'e davet etti.

Şahin, konuşmasında, Türkiye ve Çin'in, ortak bir medeniyet geçmişini paylaştığını, tarihi İpek Yolu üzerinde binlerce yıldır etkileşim halinde olduğunu belirterek, "Atalarımız İpek Yolu'nu birlikte kalkınma yolu haline getirdi. Bugün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in başlattığı Kuşak ve Yol Girişimi de aslında ecdadın yaptığının güncellenmiş halidir." dedi.

Mevlana'nın, "Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir." sözünü anımsatan Şahin, geçen yıl yaşanan deprem felaketi sonrasında Çin'den gelen kurtarma ve yardım ekiplerinin uzattığı eli unutmadıklarını ifade etti.

"Gaziantep, Pekin kadar güvenli"

Fatma Şahin, sunumunda, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'i kapsayan bölgenin dünyanın en eski yerleşim yeri olduğuna dikkati çekerek, Fırat Nehri üzerindeki en eski yerleşim yeri olan Rumkale'nin, Gaziantep'in merkezinde bir yüzük gibi durduğunu ve ziyaretçilerin ilgisini beklediğini belirtti.

Gaziantep sınırlarında UNESCO'nun geçici koruma listesine giren 5 antik kentin olduğuna işaret eden Şahin, Karkamış Antik Kenti'nde geç Hitit döneminin en önemli eserlerinin bulunduğunu, Zeugma Antik Kenti'nin Roma döneminin en güzel mozaik eserlerini barındırdığını, Dülük Antik Kenti'ndeki Mitra Tapınağı'nda Hristiyanlık öncesi çok tanrılı dinlerin eserlerinin yer aldığını, Yesemek Antik Kenti'nin Hititlerin merkezi Hattuşa'daki heykellerin yapıldığı asıl merkez olduğunu, Tilmen Höyüğü'nün buluntularının ise Orta ve Erken Tunç Çağı'nda kadar gittiğini aktardı.

Şahin, "Şimdi Gaziantep'e gelme zamanı. Gaziantep, Pekin kadar güvenli. 10 yıldan beri bir kadın belediye başkanı tarafından yönetiliyor. Kadın dostu, çocuk dostu, insan dostu bir şehir. Lütfen gelin, bizi tanıyın ve Çin'e daha iyi tanıtın." sözleriyle sunumunu sonlandırdı.

Sunumun ardından konuklara Gaziantep baklavası ikram edildi, yöresel ürünler hediye olarak sunuldu.

"Dünyanın en eski yerleşim merkezi"

Etkinliğin ardından AA ve TRT'ye değerlendirmede bulunan Şahin, ziyaretin bu bölümünde Çinli seyahat acentesi temsilcilerine kentin kültürel mirasını anlatmayı amaçladıklarını belirtti.

Şahin, "Çin halkı kültürel mirasa büyük önem veriyor. Kapadokya başta olmak üzere Türkiye'deki tarihi mirası yerinde görmek istiyor. Mardin'den Gaziantep'e ve Hatay'a, Mezopotamya'dan Doğu Akdeniz'e açılan büyük bir coğrafya var. Burası, dünyanın en eski yerleşim merkezi. Tunç devrinden Hitit ve Roma dönemlerine kadar uzanan arkeolojik mirası barındırıyor." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in 22 müzeye ev sahipliği yaptığını hatırlatan Şahin, " Zeugma Mozaik Müzesi, dünyanın en güzellerinden bir tanesi ama bunların tanıtılmaya ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Çinli seyahat acenteleri temsilcileriyle düzenlenen buluşmaya ciddi düzeyde katılım olduğunu, burada Gaziantep'in antik kentleri ve müzelerinin yanı sıra bakır, sedef, yemeni başta olmak üzere el sanatlarını tanıttıklarını, Çinli turistlerin ilgisini çekecek otantik ögelere dair bilgiler verdiklerini anlattı.

Gaziantep mutfağı ve gastronomisinin tanıtımına da özel önem verdiklerinin altını çizen Şahin, 2014'te UNESCO tescili alan Gaziantep mutfağının dünyanın sayılı mutfaklarından biri olduğunu, baklava başta olmak üzere 106 üründe Avrupa Birliği coğrafi işareti aldıklarını vurguladı.

Şahin, Gaziantep'in turizm destinasyonu olarak altyapısını tamamladığını ancak tanıtım eksiği olduğuna işaret ederek, "Kapadokya'yı Kapadokya yapan iyi tanıtımdı. Onların balonları var, bizim de yamaç paraşütümüz var. Hepsi birleştiği zaman Kapadokya'ya gelen turist 4 saat sonra Fırat ile buluşabilecek. Göbeklitepe'den Zeugma'ya kadar tarihi dokuyu görebilecek." şeklinde konuştu.

Suriye'deki gelişmelerin turizme etkileri

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye'deki gelişmelerin ve bölgedeki yeni durumun turizm faaliyetlerini nasıl etkilemesini beklediklerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Gaziantep için turizmde şöyle bir sorun vardı: Suriye ile sınır, acaba ne kadar güvenli? Artık güvenlik sorunumuz kalmadı, Gaziantep, Pekin kadar güvenli. Çinli dostlarımız bunu hissettiklerinde, kafalarındaki soru işaretinin cevabını aldıklarında daha fazla şehrimize gelmek istiyorlar. Bu da yeni dönemin ve yeni dönemdeki fırsatların habercisi. Bu fırsatları ekonomiye ve istihdama dönüştürmemiz, Çin halkı ile Türk halkını daha çok bir araya getirmemiz, İpek Yolu hattını kültürde ve ekonomide daha çok güçlendirmemiz gerekiyor. Bu bize yeni olanaklar ve yeni ilhamlar veriyor."