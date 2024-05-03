Gaziantep İslahiye'de Bezelye Hasadı Devam Ediyor - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de Bezelye Hasadı Devam Ediyor

Gaziantep İslahiye\'de Bezelye Hasadı Devam Ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 10 bin dönüm alanda yapılan bezelye üretiminin hasadı hem el yardımıyla hem de makineyle gerçekleştiriliyor. İlçeye bağlı Ağalarobası mevkiinde üretici Reşit Uluşan'a ait yaklaşık bin dönüm arazide hasat makinesi yardımıyla bezelye hasadı yapıldı. Bursa'dan gelen Ufuk Korkut, bu bölgede ilk defa makineyle hasat yaptıklarını belirterek, hasadın bereketli olmasını temenni etti. Makineyle hasatın elle toplamaya göre daha hızlı ve verimli olduğunu ifade eden Korkut, günlük 500 ila 600 işçiye ihtiyaç duyulan hasadın iki operatörle aynı gün içinde tamamlandığını söyledi.

03.05.2024 12:37
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde üretimi gerçekleştirilen bezelyenin hasadına devam ediliyor.

İlçede 10 bin dönüm alanda yapılan bezelye üretiminin hasadı hem el yardımıyla hem de makineyle gerçekleştiriliyor.

İlçeye bağlı Ağalarobası mevkiinde üretici Reşit Uluşan'a ait yaklaşık bin dönüm arazide hasat makinesi yardımıyla bezelye hasadı yapıldı.

Bursa'dan Gaziantep'in İslahiye ilçesine hasat makinesiyle bezelye hasadı yapmaya gelen Ufuk Korkut, bu bölgede ilk defa makineyle hasat yaptıklarını söyledi.

Korkut, hasadın bereketli olmasını temenni ederek, "Bizler bu bölgede deneme yapmış olduk. Başarılı oldu hasat makinemiz tarladaki bezelyeyi saplı biçimde içeri alır. Tamburda ürünü çevirerek tane şeklinde depoya çeker. Depodan da kabuğundan ayırarak saf temiz tane şeklinde makineye çıkartır." dedi.

Elle toplama ile makine ile toplama arasındaki farkı değerlendiren Korkut, "Burada yaptığımız hasatta günlük 500 ila 600 arasında işçi gerekirken biz bunu iki operatörle aynı gün içerisinde sap ve taneyi ayırarak gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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