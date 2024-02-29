Gaziantep İslahiye'de Lise Öğrencileri Nezaket Kurallarını Hatırlattı - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de Lise Öğrencileri Nezaket Kurallarını Hatırlattı

Gaziantep İslahiye\'de Lise Öğrencileri Nezaket Kurallarını Hatırlattı

Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında İslahiye ilçesinde unutulan nezaket kurallarını hatırlatmak için broşür dağıttı. Nezaket ve görgü kurallarının önemine dikkat çeken okul müdürü ve öğretmenler, toplumsal uyum için bu kuralların uygulanması gerektiğini vurguladı.

29.02.2024 12:46
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde lise öğrencileri, sosyal sorumluk projesi kapsamında "nezaket gönüllüsü" olarak, unutulan nezaket kurallarını hatırlattı.

Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri okullarda uygulanan Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında unutulan nezaket kurallarını hatırlatmak için ilçe meydanında vatandaşlara broşür dağıttı. .

Okul Müdürü Halim Erol, proje koordinatörleri Tarih Öğretmeni Yasemin Kazan ve Felsefe Grubu Öğretmeni Nilay Karslı tarafından okul öğrencileriyle beraber unutulan nezaket ifadelerini hatırlatmak için "nezaket gönüllüsü" olarak Demokrasi Meydanı'nda İslahiye halkı ile bir araya geldiklerini kaydetti.

Nezaket ve görgü kurallarının yazılı olmayan ve uyma zorunluluğu bulunmayan kurallar olduğunu aktaran Erol, "Nezaket ve görgü kuralları yapılmadığı takdirde hiçbir cezai yaptırımı bulunmaz. Ancak doğru bir toplumsal ilişki ve toplumsal uyum için nezaket ve görgü kuralları mutlaka uygulanmalıdır." dedi.

Proje sorumlusu Yasimin Kazan ise son yıllarda nezaket kurallarının çok ihmal edildiğini ifade ederek, bu konuda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Felsefe Öğretmeni Nilay Karslı da, nezaket kurallarının toplumun vazgeçilmezleri arasında olduğunu aktararak, üzerinde nezaket kurallarının yer aldığı kağıtları insanlara dağıttıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Ömer Uygun, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep İslahiye'de Lise Öğrencileri Nezaket Kurallarını Hatırlattı - Son Dakika

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