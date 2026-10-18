Gaziantep İslahiye'de TIR'la çarpışan traktörün 79 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de TIR'la çarpışan traktörün 79 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı

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Gaziantep İslahiye\'de TIR\'la çarpışan traktörün 79 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı
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İslahiye'de gece saatlerinde İslahiye-Hatay kara yolunun 35'inci kilometresinde TIR ile traktör çarpıştı. Ağır yaralanan 79 yaşındaki traktör sürücüsü İslahiye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti; TIR şoförü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde TIR ile çarpışan traktörün sürücü K.E. (79), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye- Hatay kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. C.G. (44) yönetimindeki 34 RKF 288 plakalı TIR ile K.E. idaresindeki 31 ZF 317 plakalı traktör çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. K.E., sağlık görevlileri tarafından yapılan müdahalenin ardında ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan K.E. hayatını kaybetti. TIR şoförü C.G. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep İslahiye'de TIR'la çarpışan traktörün 79 yaşındaki sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
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