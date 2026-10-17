Gaziantep Nurdağı\'nda iki trafik kazasında 21 kişi hastaneye kaldırıldı

Gaziantep Nurdağı'nda iki trafik kazasında 21 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arkadan çarpma ve panelvanın devrilmesiyle meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 21 kişi yaralandı. Kazalarda yaralanan 9 kişi Nurdağı Devlet Hastanesine, 12 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 21 kişi yaralandı.
Sakçagözü Mahallesi'nde F.D. idaresindeki 80 AHV 272 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden D.M.K'nin kullandığı 07 AHF 020 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durmuşlar Mahallesi'nden Gözlühöyük Mahallesi yönüne seyir halindeki S.A. yönetimindeki 46 AOR 403 plakalı panelvan araç yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan 12 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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