Gaziantep'te 400 Aileye Gıda Yardımı

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Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık sosyal yardımlaşma faaliyetleri kapsamında ramazan ayında 400 aileye gıda yardımı yapacak.

Araban Kaymakamı Özgür İşçimen, gazetecilere, ramazan ayında 400 aileye gıda yardımı yapacaklarını ve bunun için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

İlçedeki ihtiyaç sahibi ailelere de ziyarette bulunan İşçimen, "Ramazan ayında hurma, ceviz, kayısı ve pekmezden oluşan gıda paketlerimizin hazırlıklarına başladık. İhtiyaç sahibi ailelerimizin yaşamlarını daha sağlıklı sürdürebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda ramazanda 400 aileye yardım yapacağız." dedi.