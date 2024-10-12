Gaziantep'te aile cinayeti: Baba intihar etti

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Gaziantep'te bir baba, eşini ve 4 çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti.

Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güzelvadi Mahallesi 43 No'lu Sokak'taki bir evde oturan Ahmet Demir, eşi Emine Demir ile çocukları Medine (11), Eda Nur (9), Azra (5) ve Yusuf Demir'i (4) tabancayla öldürdü.

Ahmet Demir, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Baba Demir'in psikolojik sorunları olduğu belirtildi.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet güçlerimiz tarafından yapılan incelemede şahsın bipolar rahatsızlığı bulunduğu, psikolojik sorunlarının olduğu yakınları tarafından beyan edilmiş, son bir yıl içerisinde 7 hastane kaydı tespit edilmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam etmektedir."