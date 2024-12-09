Gaziantep'te Ayakkabı Fuarı Yoğun İlgi Gördü

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Gaziantep'te düzenlenen "36. Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı"nı 30 binden fazla kişi ziyaret etti.

GSO, Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası ve Sayacılar Odası, Gaziantep Ayakkabı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (GASİD) ve Terlik Ayakkabı ve Yan Sanayiciler Derneği tarafından Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar sona erdi.

Fuar, Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Almanya Mısır, Dubai, Gürcistan, Fransa, İtalya, Irak, İran, Somali, Libya, Özbekistan, Rusya, Suudi Rabistan, Cezayir, Ürdün, Tacikistan, Filistin, Tunus, Kosova, Makedonya, Çin, Lübnan, Kırgızistan, Marakeş, Türkmenistan, Ukrayna, Sudan, Azerbaycan, Fas, Yemen, Kamerun, Nijerya ve Beyrut'tan birçok yatırımcı ve ziyaretçiyi ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, fuarın bölge için önemli olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in ayakkabı sektöründe önemli yeri olduğunu aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Gaziantep, ayakkabı üretiminde ülkemizin öncü şehirlerinden biri olarak dünyanın dört bir yanına ihracat yapıyor. Fuar sektörümüzün gelişimine katkı sunuyor ve firmalarımızı uluslararası pazarlara daha etkin bir şekilde taşıyor. Başarı ile bir kez daha gerçekleştirmiş olduğumuz fuarımıza katılım sağlayan ziyaretçilerimize, firmalarımıza ve organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

Akort Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Akkaya da fuara destek verenlere teşekkür etti.???????