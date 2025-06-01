Gaziantep'te Bayram Alışverişi Yoğunlaştı - Son Dakika
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Gaziantep'te Bayram Alışverişi Yoğunlaştı

01.06.2025 15:57
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Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'in tarihi çarşılarında alışveriş hareketliliği artmaya başladı.

Gaziantep'in tarihi çarşılarında bayram hareketliliği başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'te Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, vatandaşlar bayram alışverişini son güne bırakmamak için AVM'lere, işyerlerine, çarşı ve pazarlara akın etmeye başladı.

Gaziantep'te yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşlar, kentin tarihi çarşı ve pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Kentte tarihi ve turistik değerleriyle öne çıkan Almacı Pazarı'nda, Bakırcılar Çarşısı'nda ve Kültür Yolu üzerinde bulunan iş yerlerinde Kurban Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği başladı. Aileleriyle birlikte bayram alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar, hafta sonunu da fırsat bilerek kentin geleneksel mekanları arasında yer alan tarihi çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Kurban Bayramı dolayısıyla alışverişe çıkan vatandaşlar, kentin geleneksel mekanları arasında yer alan Gaziler Caddesi üzerinde bulunan iş yerlerini ve tarihi çarşıları da çokça tercih etti.

Kimisi bayram kıyafeti aldı, kimisi şeker-çikolata-tatlı aldı

Bayram alış verişine çıkan vatandaşlardan kimileri kendileri ve çocukları için elbise, ayakkabı, kimileri de iş yerlerinde ve tarihi çarşılarda kurulan tezgahlarda yer alan şeker, lokum ve çikolataların yanı sıra Antep fıstığı gibi kuruyemiş ile baharat çeşitlerini aldı. Özellikle gençlerin tercih ettiği klasik ve spor giyim mağazalarında bayram koleksiyonları dikkat çekti. Mağazalar, bayram için özel olarak hazırladıkları kıyafetlerle, ailelerin ihtiyaçlarına hitap etmeye çalışıyor.

Esnaflar yoğunluktan memnun

Bayram alışverişini erken yapmanın avantaj olduğunu belirten vatandaşlar, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alışverişlerini yapıp eksiklerini gidermeye çalıştıklarını dile getirirken, esnaflar ise bayram alış verişinin başladığını ve satışlardan memnun olduklarını ifade ettiler.

"Vatandaşlar, bayram alışverişi için gelmeye başladı"

Bayram hareketliliğinin başladığını ve satışlardan memnun olduklarını belirten Almacı Pazarı esnaflarından Fatih Özsefil, "Vatandaşlar alış veriş için gelmeye başladılar. Şehrimizin dışından gelen müşterilerimiz de var. Gaziantep'in bir ismi olduğu için yakın çevre illerden gelenler oluyor. Ramazan Bayramı'nda daha yoğunduk, Kurban Bayramı için de yavaş yavaş yoğunluk başlıyor. Esnaf olarak bayrama hazırız. Kentimize gelecek ve bayram alış verişine çıkan vatandaşlarımızı bekliyoruz. Kurban Bayramı olduğu için en çok salça, baharat, nar ekşisi ve pul biber alanlar oluyor. Antep fıstığı ve kuruyemiş çeşitleri satıyoruz" dedi.

"Kurban Bayramı hareketliliği iyi geçiyor"

Bayram alışverişine çıkanların daha çok kıyafet ve ayakkabı aldıklarını belirten giyim mağazası sahibi Selami Ayhan da, "Kurban Bayramı hareketliliği iyi geçiyor. Yapılan alış verişlerden memnunuz. Alış veriş güzel geçiyor. Fiyatlarımız uygun ama Ramazan Bayramı'na göre alış veriş Kurban Bayramı'nda düşük olur. Fakat yine de şükürler olsun, aşış verişten memnunuz" diye konuştu.

Bayram alışverişini son güne bırakmamak için alışverişe erken geldiğini belirten vatandaşlar ise daha çok çocukları için alışveriş yaptıklarını dile getirdiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Bayram Alışverişi Yoğunlaştı - Son Dakika

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