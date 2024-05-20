Gaziantep'te jandarma tarafından çiftçilere traktör güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te jandarma tarafından çiftçilere traktör güvenliği eğitimi verildi

Gaziantep\'te jandarma tarafından çiftçilere traktör güvenliği eğitimi verildi

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından İslahiye ilçesinde 60 traktör sürücüsüne kabin demiri kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği hakkında eğitim verildi. Eğitim sonrası traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı ve reflektör kullanımında farkındalığın sağlanması amacıyla bilgilendirme eğitimleri yapıldı.

20.05.2024 12:39
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Gaziantep'te jandarma tarafından çiftçilere traktör güvenliği hakkında eğitim verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekiplerince, Güvenli Tarım kapsamında, İslahiye ilçesinde 60 traktör sürücüsüne "kabin (robs) demiri" kullanımının önemi ve traktörlerde kullanılacak aydınlatmalar ile genel trafik güvenliği hakkında eğitim verildi.

Eğitim sonrası traktör sürücülerine reflektör dağıtıldı ve reflektör kullanımında farkındalığın sağlanması amacıyla bilgilendirme eğitimleri yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te jandarma tarafından çiftçilere traktör güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika

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