Gaziantep\'te Darp Edilen Genç Çifte Çekmeköy Belediyesi Destek Oldu

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(İSTANBUL)- Gaziantep'te ağustos ayında kına gecesinde darp edilen ve yoğun bakıma kaldırılan Yemliha Kızıltoprak'ın nikahı, İstanbul Çekmeköy'de yapıldı. Belediye Başkanı Orhan Çerkez, nikahlarını kıydığı genç çife mutluluklar diledi.

Gaziantep'te ağustos ayında meydana gelen bir olay kamuoyunda geniş yankı uyandırmış; kına gecesinde darp edilen damat, yoğun bakımda günlerce gördüğü tedavinin ardından taburcu olmuştu. Yarım kalan hikayeyi tamamlamak isteyen Yemliha Kızıltoprak, Çekmeköy Belediyesi'nden nikah için destek istedi. Başkan Orhan Çerkez bu çağrıya kayıtsız kalmayıp, genç çiftin nikahlarını kıydı. Belediye Nikah Sarayı'nda evlenen çift, Başkan Çerkez'e ve ekibine teşekkür etti.

Damat Yemliha Kızıltoprak'ın memleketinde bulunan babası Ahmet Kızıltoprak için bilet temin eden Belediye Başkanı Orhan Çerkez, aileyi Ömerli Mahallesi'nde bulunan belediye misafirhanesinde ağırladı. Anne Kızıltoprak, Gaziantep'te tedavi gördüğü için nikaha katılamadı.

Yemliha Kızıltoprak'ın babası Ahmet Kızıltoprak, "Bir gün öncesinden araştırmıştım Çekmeköy Belediyesi'ne ulaşabilir miyim diye. Çünkü benim burada kimsem yoktu. Dedim ki en azından belediye çocuğumu yalnız bırakmasın gitsinler yanında olsunlar dedim. Aslında ben nikaha gelemeyecektim. Bana seni de getireceğiz dediler ve yardımcı oldular. Allah hepsinden razı olsun. Mutluyum şu anda" dedi.

Ayşegül Güneş'in babası Hasan Güneş "Çocukların mutluluğu için sizin de katkıda bulunmanız bizleri mutlu etti. İnşallah bundan sonraki hizmetlerinizde daha güzel işlere imza atarsınız. Bugün buraya gelip çocuklarımızı ve bizleri yalnız bırakmadınız. Bize çok büyük destek oldunuz, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Onlar artık bizim evladımız"

Başkan Orhan Çerkez, "Sizler bizim misafirimiz genç kardeşlerimde bizim evladımızdır. Sizi bura da ağırlamaktan son derece mutlu olduk. Pırıl pırıl olan gençlerimize mutluluklar diliyorum. Geçmişte kötü bir deneyim yaşadınız, inşallah bu hayatınız boyunca yaşadığınız son kötü gün olur. Hayatta bazen engeller çıkıyor insanların karşısına mühim olan o engelleri soğukkanlı ve sağduyulu şekilde aşmanız. Önünüzde güzel günler var. İnşallah çok mutlu olur ve bu mutluluğu uzun ömrünüze yayarsınız. Geriye dönüp bakmayın, kötü anılar sizin hayatınızı etkilemesin bu mutlu gününüzün tadını çıkarın. Mutlu olun, cıvıl cıvıl neşeli çocuklarınız olsun. Onlarla birlikte vatan millete güzel hizmetler edin" diye konuştu.

Damat ve gelinden Başkan Çerkez'e teşekkür

Nikah öncesinde konuşan Damat Yemliha Kızıltoprak ve Ayşegül Güneş, "Bu süreçte bizi yalnız bırakmadığınız için öncellikle size sonra Çekmeköy Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Mutluyuz şu anda her şey çok güzel bir sorunumuz yok. İnşallah böyle devam eder" dedi.