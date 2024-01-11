 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te DEAŞ Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te DEAŞ Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ ile irtibatlı kişilerin tespiti ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü. Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheli, jandarma tarafından yakalandıktan sonra mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı.

Gaziantep\'te DEAŞ Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı
11.01.2024 - 11:43,
Abone Ol

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Ülkeye yasa dışı yollarla geçerek terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen ve 2014-2018 yılları arasında Suriye'de DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen U.M.M, şafak operasyonuyla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gaziantep, Suriye, Tutuklama, Terör, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te DEAŞ Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika


13:05
Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59
Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı
12:42
Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
12:36
Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP Tokat Belediye Başkan Aday Adayı oldu
11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35
Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek

Son Dakika
13:05 Bedelli askerlik ücreti 182.609 TL oldu
12:59 Milli Savunma Bakanlığı: Askerlerin operasyon bölgesinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı.
12:42 Epstein, eski Türkiye güzeline de tecavüz etmiş
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:35 Tartışma yaratmıştı! TMSF'den Dilan Polat güzellik merkezinin yeni şube açmasına ilişkin açıklama
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
11:00 Seçil Erzan yarın hakim karşısına çıkıyor! Arda Turan ve Emre Belözoğlu gibi isimlerle yüzleşecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 13:16:29. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te DEAŞ Operasyonunda Yakalanan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement