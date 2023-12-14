Gaziantep\'te DEAŞ üyesi tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda yakalanan terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, Türkiye'ye kaçak yollarla giren ve terör eyleminde bulunabileceği değerlendirilen söz konusu örgütün bir üyesini saklandığı evde yakaladı.

Evdeki aramada bulunan dijital materyale ise el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.