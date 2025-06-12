Gaziantep'te Doğa ve Çevre Şenliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, doğayla bağı güçlendirmek ve çevreye karşı sürdürülebilirliği artırmak amacıyla "Doğada Şenlik Çevre Haftası Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Erikçe Macera Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, küresel iklim krizi ve geri dönüşüm konularına dikkat çekildi.

Bu kapsamda çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirilen "Geri Dönüşüm Evde Başlar" projesinin lansmanı ve protokol imza töreni yapıldı.

Etkinlikte konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, küresel iklim krizine karşı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile işbirliklerini sürdüreceklerini söyledi.

Çeber, "Maalesef temizlik sorunumuz var. Hala yerlere çöp, plastik, izmarit gibi atıklar atılıyor. Buna artık tahammül etmek istemiyoruz. Sivil toplum kuruluşları ve gençler gibi ümitli olduğumuz kesimlerle bu işi başaracağız. Çevre ile ilgili her faaliyette öncü olmaya devam edeceğiz." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise konuşmasında, doğayı korumanın çocukları korumak anlamına geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Gaziantep'te bu yıl ocak ayında bir damla yağmur düşmedi. Geçen yıl aynı anda gök gürültüsü, yıldırım, dolu yaşadık. Ne yapacağımızı bilemedik. Keneler çoğaldı çünkü keklik azaldı. Ekibime hemen sordum, 'kene neyi sevmez ?' Bu sorunla biyolojik mücadele etmeliyiz."

Etkinlikte, WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Güner Ergün, Gaziantep Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kayın ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Başuzmanı Dr. Atilla Yılmaz da teşekkür konuşması yaptı.

Program kapsamında, sanatçı Burçin Bayar Babaoğlu tarafından atık malzemelerle hazırlanan müzik aletlerinin sergisi açıldı. Açılışın ardından kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Ayrıca Bahattin Kayalı İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan geri dönüşüm defilesiyle çevre farkındalığına dikkat çekildi.