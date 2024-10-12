Gaziantep'in İslahiye ilçesinde uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan motosikletin çarptığı polis yaralandı.
İslahiye ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde motosiklet ve sürücülerine yönelik ilçe genelinde denetim yaptı.
Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Polis Memuru Cevdet Keskin Caddesi üzerinde denetim yapan ekipler, bir motosikleti durdurmak istedi.
Plakası alınamayan ve üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet, "dur" ihtarına uymayarak görevli polis memuru A.K.'ya çarparak kaçtı.
Omuzundan yaralanan polis ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü polise çarparak kaçtı - Son Dakika
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