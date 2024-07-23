Gaziantep'te gasp şüphelileri tutuklandı

Gaziantep'te gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oğuzeli ilçesinde M.P, H.P. ve S.E.T'nin daha önce ticaret yaptıkları kişiyi gasbettikleri bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüpheli, saklandıkları adreste eş zamanla operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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