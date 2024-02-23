Gaziantep'te Girişimci Kadın, Ev Atölyesinde Tekstil Ürünleri Üretiyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Girişimci Kadın, Ev Atölyesinde Tekstil Ürünleri Üretiyor

Gaziantep\'te Girişimci Kadın, Ev Atölyesinde Tekstil Ürünleri Üretiyor

Gaziantep'te evinin bir odasını tekstil atölyesine çeviren girişimci kadın, birlikte çalıştığı 3 kadınla nevresim takımı, bebek ve çeyiz seti gibi ürünler yapıyor. Yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü usta öğreticilikten emekli olan Nuray Şahin, iş kurma hayalini gerçekleştirmek için 1 yıl önce dikiş makinesi alarak evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Nevresim takımı, bebek ve çeyiz seti gibi ev tekstili ürünleri yapan Şahin, ürünlerini pazarladığı sosyal medyadan kısa süre içinde yoğun talep almaya başladı. Yurt dışından da sipariş alan Nuray Şahin, taleplere yetişebilmek için atölyeye çevirdiği evinin odasında 3 kadınla çalışıyor.

23.02.2024 13:17  Güncelleme: 13:20
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Gaziantep'te evinin bir odasını tekstil atölyesine çeviren girişimci kadın, birlikte çalıştığı 3 kadınla nevresim takımı, bebek ve çeyiz seti gibi ürünler yapıyor.

Yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğü usta öğreticilikten emekli olan Nuray Şahin, iş kurma hayalini gerçekleştirmek için 1 yıl önce dikiş makinesi alarak evinin bir odasını atölyeye çevirdi.

Nevresim takımı, bebek ve çeyiz seti gibi ev tekstili ürünleri yapan Şahin, ürünlerini pazarladığı sosyal medyadan kısa süre içinde yoğun talep almaya başladı.

Yurt dışından da sipariş alan Nuray Şahin, taleplere yetişebilmek için atölyeye çevirdiği evinin odasında 3 kadınla çalışıyor.

Şahin, AA muhabirine, emekli olduktan sonra çocukluk hayali olan atölyeyi evinde açtığını anlattı.

Küçük üretimlerle başladığı işine sosyal medyadan yoğun talep gelmeye başlayınca 3 kişi istihdam ettiğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Yurt dışından özellikle Amerika, Avusturalya, Kanada, Suudi Arabistan ve Türk cumhuriyetlerinden çok talep geliyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Şimdilik evde çalışıyorum, küçük makinelerim var ama bir yıl sonra büyük atölyeye geçmeyi planlıyorum. Ne yaparsanız yapın, kaliteli iş yaptığınızda karşılık bulduğuna inanıyorum. 3 arkadaşımla beraber çalışıyoruz. 4 arkadaş bir seti bir günde işleyebiliyoruz."

Şahin, talebe göre ürün yaptıklarını, şimdilerde bebek setlerinin yoğun ilgi gördüğünü ve beğenildiğini kaydetti.

Atölyede çalışan Nilüfer Alan da Şahin'e destek olmak için başladıkları iş sayesinde ihtiyaçlarını karşıladığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Girişimci Kadın, Ev Atölyesinde Tekstil Ürünleri Üretiyor - Son Dakika

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