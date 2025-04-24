Gaziantep'te Hafriyat Kamyonu Yangını

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu yandı.
Engin A. yönetimindeki 27 BCA 549 plakalı hafriyat kamyonu, Nurdağı- Gaziantep TAG Otoyolu'nun 7'nci kilometresinde seyir halindeyken bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Motor bölümünden yükselen alevleri gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hafriyat kamyonunu kaplayan alevler kısa sürede söndürüldü. Araçta zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA
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