Gaziantep\'te Hint Keneviri Operasyonu

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Gaziantep'te evin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Araban İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler, Hint kenevirini yetiştiren şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.