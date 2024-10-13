Gaziantep'te Hırsızlık Zanlısı Polise Ateş Etti - Son Dakika
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Gaziantep'te Hırsızlık Zanlısı Polise Ateş Etti

Gaziantep'te hırsızlık zanlıları polise ateş açtı, kimse yaralanmadı, zanlılar tutuklandı.

13.10.2024 19:16
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Gaziantep'te hırsızlık zanlılarından birinin polise silahla ateş etme anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde, önceki gün, aile içi şiddet ihbarına giden polis ekipleri, apartmanda hırsızlık şüphelileri S.C. (31) ve Y.E. (26) ile karşılaştı.

Polisin "teslim ol" çağrısına zanlılardan biri silahla ateş ederek karşılık verdi. Polis ekipleri de şüpheliye ateş etti.

Kimsenin yaralanmadığı olayda, iki zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Apartmanın güvenlik kamerasındaki görüntülerde, şüphelilerden birinin polise ateş etmesi ve polisin de aynı şekilde karşılık verme anı görülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Şahinbey ilçemizde sabah saatlerinde aile içi olayına müdahaleye giden ekiplerimize bina girişinde bulunan 2 şüpheliden birisi silah kullanmış, personelimiz de silahla karşılık vermiştir. Takviye ekiplerle tertibat alınarak şüpheliler suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Her iki şüpheli adli soruşturma neticesinde aynı gün tutuklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te Hırsızlık Zanlısı Polise Ateş Etti - Son Dakika

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