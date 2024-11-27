Gaziantep\'te İmalathanede Yangın

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Gaziantep'te ayakkabı ve terlik imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yaprak Mahallesi eski Nizip Caddesi üzerinde bulunan ayakkabı ve terlik imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, yangının diğer imalathanelere sıçramaması için önlem aldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangında imalathane içerisinde bulunan çok sayıda ayakkabı ve terlik zarar gördü.