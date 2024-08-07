Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir inşaatta çalışan kişi, elindeki demirin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kıraal Ataköy Mahallesi'ndeki evin inşaatında demir işçisi olarak çalışan Ökkeş Yıldırım (48), elindeki demirin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Yıldırım, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te İnşaat İşçisi Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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