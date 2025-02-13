Gaziantep\'te Kaçak İlaç Operasyonu: 4 Gözaltı

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GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği kaçak ilaç operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ilaç satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda kaçak ilaç bulunduğu belirlenen 5 depo ile 1 işyerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; 204 bin 704 adet ilaç 24b bin 725 adet serum 35 bin 230 adet tıbbi malzeme 75 bin 228 adet ilaç barkodu ele geçirildi. İlaçlara el konulurken, ilaçları usulsüz şekilde piyasaya süren ismi açıklanmayan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP - DHA