Gaziantep'te babalarını öldürdükleri iddiasıyla tutuklandılar

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde babalarını bıçakla öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kardeş tutuklandı.
İlçeye bağlı kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde arazi alıp verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada babaları Müslüm A'yı bıçaklayarak öldüren H.A. ve A.A'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen kardeşler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde dün, kardeş olan H.A. (32) ve A.A. (37) ile babaları Müslüm A. (59) arasında arazi alıp verme meselesi nedeniyle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. ile A.A, bıçakla babalarını vücudunun çeşitli yerlerinden yaralamıştı. 112 Acil Servis ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlerde şehitlik anıtlarına çelenkler sunuldu, İstiklal Marşı okundu, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
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