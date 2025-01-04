Gaziantep'te polis ekiplerince iki iş yerinde 16 kumar makinesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kumar suçlarına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce iki iş yerine düzenlenen operasyonda 16 kumar makinesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Kumar Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?