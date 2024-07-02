Gaziantep\'te meşelik alanda çıkan örtü yangını söndürüldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meşelik alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Hürriyet Mahallesi Kurtini Tepesindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktı.
Dumanları fark eden vatandaşlar 112'yi aradı.
Bölgeye İslahiye Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler yönlendirildi.
3 arazöz ve 4 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın bir süre sonra kontrol altına alındı.
Bölgede yaklaşık 2 dönüm zarar gören alan oluştu.
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