Gaziantep\'te Öğretmen Akademileri Programı

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Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Öğretmen Akademileri Programı" düzenlendi.

Ömer Asım Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Vali Kemal Çeber, Gaziantep'in son yıllarda eğitim alanında ciddi atılım yaptığını söyledi.

Öğretmenlerin sanat ve kültürel etkinliklerle uğraşmalarının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Çeber, "Bu programda ilimizde görev yapan öğretmenlerimize eğitim ve öğretim saatleri dışında şehir, kültür, edebiyat, müzik ve biyografi gibi başlıklar altında uzmanlar tarafından eğitim verilecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç ise öğretmenlerin toplumun ışığı olduğunu ifade etti.

Öğretmenlik mesleğinin kutsal olduğunu belirten Kılıç, "Kalbi selim nesiller yetiştirecek öğretmenlerimizin kültürel ve sosyal gelişimlerine önem veriyoruz. Bu anlamda bu programı düzenliyoruz. Bu ve buna benzer programlarımız yıl içinde olacak. Sanatı öğrenmenin yaşı ve zamanı yoktur." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından öğretmenlerden oluşan Maarif Orkestrası mini bir konser verdi. Bir öğretmen ise Ezo Gelin kıyafeti giyip onun hayatından bazı kesitleri canlandırdı.